В одном из сел Новосибирской области (Россия) 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозильной камере.
Младенец насмерть замерз. О происшествии рассказала мать убитого ребенка. Однако пока неизвестно, как именно проходили роды и, кто обнаружил тело младенца.
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Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала, что школьница стоит на учете.
— Гуляет по ночам. Сейчас мы разбираемся, как ею занимались, как была организована работа с ней, — заявила Надежда Болтенко.
В РФ женщина вывезла в лес и раздела школьницу
В поселке Тура Красноярского края женщина узнала, что муж изменил ей с 17-летней школьницей.
Женщина вместе с подругами вывезла школьницу в лес. Они ее раздели до белья, но когда по дороге проехала машина, осветила лес фарами, то нападавшие испугались. Тогда они отвезли девочку в поселок, однако из авто выпустили только вечером.