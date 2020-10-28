В одном из сел Новосибирской области (Россия) 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозильной камере.

Младенец насмерть замерз. О происшествии рассказала мать убитого ребенка. Однако пока неизвестно, как именно проходили роды и, кто обнаружил тело младенца.

Читайте: Оценила в 400 тыс.: в Мариуполе задержали роженицу за попытку продать ребенка

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала, что школьница стоит на учете.

— Гуляет по ночам. Сейчас мы разбираемся, как ею занимались, как была организована работа с ней, — заявила Надежда Болтенко.

В РФ женщина вывезла в лес и раздела школьницу