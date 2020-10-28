PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Боялась, что накажут: в РФ школьница родила ребенка и спрятала в морозилке

В одном из сел Новосибирской области (Россия) 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозильной камере.

Младенец насмерть замерз. О происшествии рассказала мать убитого ребенка. Однако пока неизвестно, как именно проходили роды и, кто обнаружил тело младенца.

Читайте:  Оценила в 400 тыс.: в Мариуполе задержали роженицу за попытку продать ребенка

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала, что школьница стоит на учете.

— Гуляет по ночам. Сейчас мы разбираемся, как ею занимались, как была организована работа с ней, — заявила Надежда Болтенко.

В РФ женщина вывезла в лес и раздела школьницу

В поселке Тура Красноярского края женщина узнала, что муж изменил ей с 17-летней школьницей.

Женщина вместе с подругами вывезла школьницу в лес. Они ее раздели до белья, но когда по дороге проехала машина, осветила лес фарами, то нападавшие испугались. Тогда они отвезли девочку в поселок, однако из авто выпустили только вечером.

Источник: Комсомольская правда

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка