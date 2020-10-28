В одному з сіл Новосибірської області (Росія) 14-річна школярка народила дитину і сховала її від дорослих у морозильній камері.

Немовля на смерть замерзло. Про подію розповіла мати вбитої дитини. Однак поки невідомо, як саме проходили пологи і, хто знайшов тіло немовляти.

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Уповноважена з прав дитини у Новосибірській області Надія Болтенко розповіла, що школярка стоїть на обліку.

– Гуляє ночами. Зараз ми розбираємося, як нею займалися, як була організована робота з нею, – заявила Надія Болтенко.

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