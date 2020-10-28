В одному з сіл Новосибірської області (Росія) 14-річна школярка народила дитину і сховала її від дорослих у морозильній камері.
Немовля на смерть замерзло. Про подію розповіла мати вбитої дитини. Однак поки невідомо, як саме проходили пологи і, хто знайшов тіло немовляти.
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Уповноважена з прав дитини у Новосибірській області Надія Болтенко розповіла, що школярка стоїть на обліку.
– Гуляє ночами. Зараз ми розбираємося, як нею займалися, як була організована робота з нею, – заявила Надія Болтенко.
У РФ жінка вивезла в ліс і роздягла школярку
У селищі Тура Красноярського краю жінка дізналася, що чоловік зрадив їй з 17-річною школяркою.
Жінка разом з подругами вивезла школярку до лісу. Вони її роздягли до білизни, але коли повз проїхала машина, освітила ліс фарами, то нападники злякалися. Тоді вони відвезли дівчинку до селища, проте з авто випустили тільки ввечері.