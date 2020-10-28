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Факты / Происшествия

Первые фото с места взрыва под Харьковом

Национальная полиция Украина в Харьковской области опубликовала первые фото взрыва в Харькове.

По предварительной информации, в результате такого взрыва два человека погибли, девять травмированы.

— Около 11.47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымления составило около 200 кв. метров, — сообщает полиция.

На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

  • вибух у харкові
  • вибух у харкові
  • Взрыв в Харькове — первые фото
  • Взрыв в Харькове — первые фото
  • Взрыв в Харькове — первые фото
  • Взрыв в Харькове — первые фото
  • Взрыв в Харькове — первые фото
  • Взрыв в Харькове — первые фото
  • вибух у Харкові
  • вибух у Харкові
  • вибух у харкові
  • вибух у харкові
  • вибух у харкові
  • Взрыв в Харькове — первые фото
  • Взрыв в Харькове — первые фото
  • Взрыв в Харькове — первые фото
  • Взрыв в Харькове — первые фото
  • Взрыв в Харькове — первые фото
  • Взрыв в Харькове — первые фото
  • вибух у Харкові
  • вибух у Харкові
  • вибух у харкові
Первые фото с места взрыва под Харьковом / 11 фотографий

Взрыв в Харькове произошел 28 октября на на газораспределительной станции в поселке Березовское Дергачевского района.

На месте чрезвычайного происшествия работают спасатели и медики.

Фото: Нацполиция, Харьков 124

Источник: Нацполиция

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