Вибух під Харковом – перші фото

Національна поліція Україні у Харківській області опублікувала перші фото вибуху під Харковом.

За попередньою інформацією, в результаті такого вибуху двоє людей загинули, дев’ять травмовані.

– Близько 11.47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння. Задимлення склало близько 200 кв. метрів, – повідомляє поліція.