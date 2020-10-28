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Факти / Надзвичайні події

Перші фото з місця вибуху під Харковом

Національна поліція Україні у Харківській області опублікувала перші фото вибуху під Харковом.

За попередньою інформацією, в результаті такого вибуху двоє людей загинули, дев’ять травмовані.

 – Близько 11.47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння. Задимлення склало близько 200 кв. метрів, – повідомляє поліція.

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На місце події терміново виїхало керівництво Дергачівського відділу поліції, слідчо-оперативна група. Усі обставини події наразі встановлюються.

  • вибух у харкові
  • вибух у харкові
  • Вибух під Харковом – перші фото
  • Вибух під Харковом – перші фото
  • Вибух під Харковом – перші фото
  • Вибух під Харковом – перші фото
  • Вибух під Харковом – перші фото
  • Вибух під Харковом – перші фото
  • вибух у харкові
  • вибух у Харкові
  • вибух у Харкові
  • вибух у харкові
  • вибух у харкові
  • Вибух під Харковом – перші фото
  • Вибух під Харковом – перші фото
  • Вибух під Харковом – перші фото
  • Вибух під Харковом – перші фото
  • Вибух під Харковом – перші фото
  • Вибух під Харковом – перші фото
  • вибух у харкові
  • вибух у Харкові
  • вибух у Харкові
Перші фото з місця вибуху під Харковом / 11 фотографий

Вибух під Харковом стався 28 жовтня на на газорозподільній станції у селищі Березівське Дергачівського району.

На місці надзвичайної події працюють рятувальники та медики.

Фото: Нацполіція, Харків 124

Джерело: Нацполіція

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