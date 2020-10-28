Вибух під Харковом – перші фото

Національна поліція Україні у Харківській області опублікувала перші фото вибуху під Харковом.
За попередньою інформацією, в результаті такого вибуху двоє людей загинули, дев’ять травмовані.
– Близько 11.47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння. Задимлення склало близько 200 кв. метрів, – повідомляє поліція.
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На місце події терміново виїхало керівництво Дергачівського відділу поліції, слідчо-оперативна група. Усі обставини події наразі встановлюються.
Вибух під Харковом стався 28 жовтня на на газорозподільній станції у селищі Березівське Дергачівського району.
На місці надзвичайної події працюють рятувальники та медики.
Фото: Нацполіція, Харків 124