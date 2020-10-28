28 октября в Киеве автобус на скорости врезался в палатку с продуктами.

Инцидент произошел на Выдубичах.

В результате ДТП под общественным транспортом оказалась женщина. Очевидцам происшествия удалось ее достать. Кроме того, травмы получил мужчина.

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Сейчас информация о ДТП устанавливается.

ДТП в Украине

Представители правоохранительных органов в Украине фиксируют увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в 2020 году.

Согласно статистике аварий, с января по сентябрь этого года в стране зафиксировали 118,8 тыс. ДТП, это на 3,3% больше, чем в 2019-м.

В то же время почти на 5% увеличилось количество аварий, в результате которых погибли люди.

Лидерами в антирейтинге по количеству ДТП являются Киев, а также Одесская и Киевская области.