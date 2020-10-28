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Факти / Надзвичайні події

У Києві автобус на швидкості протаранив намет з продуктами, є постраждалі

28 жовтня у Києві автобус на швидкості врізався у намет з продуктами.

Інцидент відбувся на Видубичах.

У результаті ДТП під громадським транспортом опинилася жінка. Очевидцям пригоди вдалося її дістати. Крім того, травмування отримав чоловік.

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Нині інформація про ДТП встановлюється.

ДТП в Україні

Представники правоохоронних органів в Україні фіксують збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод у 2020 році.

Згідно зі статистикою аварій, з січня до вересня цього року в країні зафіксували 118,8 тис. ДТП, це на 3,3% більше, ніж у 2019-му.

Водночас майже на 5% збільшилася кількість аварій, у результаті яких загинули люди.

Лідерами у антирейтингу за кількістю ДТП є Київ, а також Одеська та Київська області.

Джерело: Київ Оперативний

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