Статистика ДТП в Украине — количество аварий увеличилось

Национальная полиция Украина в январе-сентябре 2020 года зарегистрировала 118,8 тыс. ДТП, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно данным Моторного транспортного страхового бюро Украины, количество ДТП с пострадавшими возросло на 3,7% — до 19,1 тыс., с погибшими — на 4,8% — до 2 484 человек, с травмированными — на 0,9% — до 23,7 тыс. человек.

Статистика ДТП по городам:

Киев — 27,7 тыс.; Одесская область — 11,252 тыс.; Киевская область — 10,1 тыс.; Львовская область — 7,7 тыс.; Днепропетровская область — 9,05 тыс.; Запорожская область -4,9 тыс.

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Наименьшее количество ДТП в течение девяти месяцев текущего года было в Луганской (631), Сумской (1,5 тыс.) и Кировоградской (1,6 тыс.) областях.

Больше всего количество ДТП сократилось в Киеве.

С чем связана такая статистика ДТП в Украине и почему каждый год в авариях погибает несколько тысяч человек, читайте в нашем материале.

Источник: Моторно-транспортное страховое бюро Украины