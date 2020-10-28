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Факты / Происшествия

Audi влетело в отбойник под Сумами: четверо погибших

В Сумской области произошло ДТП, вследствие которого погибли четыре человека. Еще одну пострадавшую госпитализировали с травмами.

Авария произошла между селами Собичево и Маковое около 03.15 в среду, 28 октября.

Автомобиль Audi, которым управлял 20-летний водитель, влетел в отбойник. Предварительно, мужчина не справился с управлением.

Он и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна женщина выжила, ей потребовалась медицинская помощь.

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

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  • Audi влетело в отбойник под Сумами: четверо погибших
  • Audi влетело в отбойник под Сумами: четверо погибших
  • Audi влетело в отбойник под Сумами: четверо погибших
  • Audi влетело в отбойник под Сумами: четверо погибших
  • Audi влетело в отбойник под Сумами: четверо погибших
  • Audi влетело в отбойник под Сумами: четверо погибших
Audi влетело в отбойник под Сумами: четверо погибших / 3 фотографии

ДТП с маршруткой в ​​Ровно

24 октября в Ровно вследствие аварии при участии трех авто один человек погиб, еще семь были травмированы.

Среди пострадавших есть трое детей: четырех, шести и 14-ти лет.

Авария произошла, когда Geely при обгоне вылетел на встречную полосу и протаранил маршрутку.

Источник: Нацполиция

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