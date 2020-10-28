Audi влетело в отбойник под Сумами: четверо погибших

В Сумской области произошло ДТП, вследствие которого погибли четыре человека. Еще одну пострадавшую госпитализировали с травмами.
Авария произошла между селами Собичево и Маковое около 03.15 в среду, 28 октября.
Автомобиль Audi, которым управлял 20-летний водитель, влетел в отбойник. Предварительно, мужчина не справился с управлением.
Он и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна женщина выжила, ей потребовалась медицинская помощь.
Полицейские расследуют обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.
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ДТП с маршруткой в Ровно
24 октября в Ровно вследствие аварии при участии трех авто один человек погиб, еще семь были травмированы.
Среди пострадавших есть трое детей: четырех, шести и 14-ти лет.
Авария произошла, когда Geely при обгоне вылетел на встречную полосу и протаранил маршрутку.