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Факты / Происшествия

Франция подверглась исламистской террористической атаке — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вооруженное нападение на людей в церкви в центре Ниццы “исламистской террористической атакой”.

— Наша страна подверглась исламистской террористической атаке, — сказал французский лидер.

Жертвы нападения

Как рассказали полицейские, одна пожилая жертва, которая молилась в церкви Нотр-Дам во время нападения, была “практически обезглавлена”. Погибли еще одна женщина и мужчина.

Правоохранители во время задержания ранили террориста.

Мэр Ниццы заговорил об “исламофашизме”

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози, говоря о теракте, упомянул “исламофашизм” и сообщил, что подозреваемый выкрикивал “Аллах акбар!” во время атаки на людей и после задержания.

Чиновник сравнил нападение с недавним убийством учителя Сэмюэля Пати, который был обезглавлен недалеко от своей школы за пределами Парижа в начале этого месяца.

Напряжение из-за карикатур на пророка Мухаммеда

Полиция не сообщила мотивов нападавшего в Ницце, однако теракт произошел спустя несколько дней после протестов в некоторых странах с мусульманским большинством, вызванных защитой Макрона публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

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Президент обвинил французских мусульман в “сепаратизме” и назвал ислам “религией, переживающей кризис во всем мире”.

В некоторых странах раздаются призывы к бойкоту французских товаров.

Источник: BBC

Фото: Dreamstime

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