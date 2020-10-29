Франція зазнала ісламістської терористичної атаки – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон назвав збройний напад на людей у церкві в центрі Ніцци “ісламістською терористичною атакою”.

– Наша країна зазнала ісламістської терористичної атаки, – сказав французький лідер.

Жертви нападу

Як розповіли поліцейські, одна літня жертва, яка молилася в церкві Нотр-Дам під час нападу, була “практично обезголовлена”. Загинули ще одна жінка і чоловік.

Правоохоронці під час затримання поранили терориста.

Мер Ніцци заговорив про “ісламофашизм”

Мер Ніцци Крістіан Естрозі, коментуючи теракт, згадав “ісламофашизм” і повідомив, що підозрюваний викрикував “Аллах акбар!” під час атаки на людей і після затримання.

Чиновник порівняв напад із недавнім убивством вчителя Семюеля Паті, який був обезголовлений недалеко від своєї школи за межами Парижа на початку цього місяця.

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Напруга через карикатури на пророка Мухаммеда

Поліція не повідомила мотивів нападника в Ніцці, проте теракт стався через кілька днів після протестів у деяких країнах з мусульманською більшістю, викликаних захистом Макрона публікації карикатур на пророка Мухаммеда.

Президент звинуватив французьких мусульман у “сепаратизмі” і назвав іслам “релігією, яка переживає кризу в усьому світі”.

У деяких країнах лунають заклики до бойкоту французьких товарів.

Джерело: BBC