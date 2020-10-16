В Париже боевик-исламист отрезал голову школьному учителю

Вечером 16 октября в пригороде Парижа возле школы обнаружили тело мужчины без головы.

После приезда полиции выяснилось, что нападающий остался на месте убийства. Правоохранители в ответ на угрозы ножом застрелили злоумышленника.

По неофициальной информации, свидетели убийства слышали, как убийца кричал Аллах Акбар. Жертвой террориста стал школьный учитель.

Отмечается, что ужасный инцидент будет расследоваться как убийство, связанное с террористической организацией.

Президент Франции Эммануэль Макрона поручил министру внутренних дел страны взять под личный контроль.

За последние пять лет это уже восьмой теракт во Франции, организованный Исламской государством.

Теракт у бывшей редакции Charlie Hebdo в сентябре

25 сентября в Париже зарезали двух человек и еще двух ранили неподалеку бывшей редакции скандального издания Charlie Hebdo, где публиковались карикатуры, направленные на сатирическое высмеивание ислама.

Полиция арестовала убийцу: им оказался гражданин Пакистана.

В начале сентября на страницах Charlie Hebdo снова появились карикатуры на пророка Мухаммеда.

Несмотря на то, что сейчас адрес редакции засекречен, журналистам начали поступать новые угрозы.