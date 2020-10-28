В трусах задирает женщине платье: Charlie Hebdo нарисовал карикатуру на Эрдогана

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo во вторник обнародовал обложку своего последнего номера, на котором размещена карикатура, изображающая президента Турции Реджепа Эрдогана в пикантной ситуации.

Издание, которое поступило в продажу сегодня, изображает Эрдогана, сидящего в кресле в трусах с банкой для напитков в руке.

Нарисованный персонаж, изображающий президента Турции, задирает платье женщины, оголяя ее.

На изображении есть подпись: “Эрдоган ведет себя очень игриво в личной жизни”.

Каракатура на Эрдогана. Фото: Charlie Hebdo.

Реакция Турции

Анкара осудила публикацию карикатур на Эрдогана и назвала их плодами “антимусульманской программы” президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

— Мы осуждаем эту отвратительную попытку распространить расизм и ненависть. Так называемые карикатуры отвратительны и лишены всякого чувства человеческой порядочности. Это явно продукт ксенофобской и исламофобской среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны, — написал Алтун в Twitter.

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Из-за чего конфликт

Ранее в этом месяце президент Эммануэль Макрон обвинил французских мусульман в “сепаратизме” и назвал ислам “религией, переживающей кризис во всем мире”.

Такое заявление французский лидер сделал после того, как радикально настроенный подросток обезглавил учителя Сэмюэля Пати, который показывал своим ученикам карикатуры, изображающие мусульманского пророка Мухаммеда.

Эрдоган призвал граждан Турции бойкотировать французские товары после того, как Макрон пообещал активизировать усилия по борьбе с радикализацией.

Как известно, в 2015 году Charlie Hebdo опубликовал карикатуры с изображением пророка Мухаммеда. После этого два мусульманских террориста ворвались в офис журнала и открыли огонь, в результате чего 12 человек погибли и еще 11 получили ранения.