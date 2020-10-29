Теракт в Ницце: раскрыли личность нападавшего

Нападающим на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце оказался 21-летний гражданин Туниса.

Он приехал во Францию ​​через итальянский город Лампедуза в начале октября.

Мужчина не был ранее в базах французских спецслужб.

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Данные, которые он предоставил полиции, еще не подтверждены анализом его отпечатков пальцев.

Теракт в Ницце

Во Франции 29 октября террорист убил трех прихожан церкви Норт-Дам в центре Ниццы. Еще несколько человек ранены. Подобное нападение осуществили в городе Авиньоне, где нападающий с криками Аллаху Акбар пытался напасть на прохожих, однако его застрелила полиция.

Еще один случай зафиксировали в Саудовской Аравии, где неизвестный ножом ранил охранника французского консульства.

Источник: BFMTV