PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Теракт в Ницце: раскрыли личность нападавшего

Нападающим на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце оказался 21-летний гражданин Туниса.

Он приехал во Францию ​​через итальянский город Лампедуза в начале октября.

Мужчина не был ранее в базах французских спецслужб.

Читайте: Франция потерпела исламистской террористической атаки — Макрон

Данные, которые он предоставил полиции, еще не подтверждены анализом его отпечатков пальцев.

Теракт в Ницце

Во Франции 29 октября террорист убил трех прихожан церкви Норт-Дам в центре Ниццы. Еще несколько человек ранены. Подобное нападение осуществили в городе Авиньоне, где нападающий с криками Аллаху Акбар пытался напасть на прохожих, однако его застрелила полиция.

Еще один случай зафиксировали в Саудовской Аравии, где неизвестный ножом ранил охранника французского консульства.

Источник: BFMTV

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх