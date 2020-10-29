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Теракт у Ніцці: розкрили особу нападника

Нападником на парафіян церкви Нотр-Дам у Ніцці виявився 21-річний громадянин Тунісу.

Він приїхав до Франції через італійське місто Лампедуза на початку жовтня.

Чоловік раніше не був у базах французьких спецслужб.

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Дані, які він надав поліції, ще не підтверджені аналізом його відбитків пальців.

Теракт у Ніцці

У Франції 29 жовтня терорист вбив трьох прихожан церкви Норт-Дам у центрі Ніцци. Ще кілька людей поранені. Подібний напад здійснили у місті Авіньйоні, де нападник із вигуками Аллаху Акбар намагався напасти на перехожих, однак його застрелила поліція.

Ще один випадок зафіксували у Саудівській Аравії, де невідомий ножем поранив охоронця французького консульства.

Джерело: BFMTV

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