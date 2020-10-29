Теракт у Ніцці: розкрили особу нападника

Нападником на парафіян церкви Нотр-Дам у Ніцці виявився 21-річний громадянин Тунісу.
Він приїхав до Франції через італійське місто Лампедуза на початку жовтня.
Чоловік раніше не був у базах французьких спецслужб.
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Дані, які він надав поліції, ще не підтверджені аналізом його відбитків пальців.
Теракт у Ніцці
У Франції 29 жовтня терорист вбив трьох прихожан церкви Норт-Дам у центрі Ніцци. Ще кілька людей поранені. Подібний напад здійснили у місті Авіньйоні, де нападник із вигуками Аллаху Акбар намагався напасти на перехожих, однак його застрелила поліція.
Ще один випадок зафіксували у Саудівській Аравії, де невідомий ножем поранив охоронця французького консульства.
Джерело: BFMTV