Во Франции в городе Ницца неизвестный мужчина напал с ножом на людей. Известно, что есть трое погибших и несколько раненых.

Мэр города уже сообщил, что считает нападение с ножом возле церкви террористическим актом. Местные СМИ сообщают, что нападающего задержали. Мотивы его действий пока неизвестны.

По информации The Sun, во время нападения в Ницце обезглавили женщину, а мужчине перерезали горло.

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Мэр Ниццы Кристин Эстрози сообщает, что двое из трех погибших убили внутри собора Парижской Богоматери.

Bouleversé par les 3 victimes dont 2 décédées a l’intérieur de la Basilique #NotreDame et notamment le gardien si apprécié par les paroissiens. #Nice06 a payé un trop lourd tribu au meme titre que notre pays depuis quelques années. J’appelle à l’unité des Niçois. — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Президент Франции Эммануэль Макрон уже едет в кризисный штаб в Бово, созданный Министерством внутренних дел после нападения. Также на место прибудет премьер-министр.

Это уже не первый подобный случай во Франции. 16 октября в Париже боевик-исламист отрезал голову учителю истории. Свидетели убийства слышали, как он кричал Аллах Акбар.

Нападавшим оказался парень чеченской национальности, который родился в Москве в 2002 году.

Причиной теракта правоохранители называют показ карикатур на исламского пророка Мухаммеда в рамках курса гражданского образования, который проводил убитый 47-летний учитель истории.

Источник: Le Figaro