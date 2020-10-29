PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Ницце мужчина с ножом напал на людей — есть погибшие и раненые

Во Франции в городе Ницца неизвестный мужчина напал с ножом на людей. Известно, что есть трое погибших и несколько раненых.

Мэр города уже сообщил, что считает нападение с ножом возле церкви террористическим актом. Местные СМИ сообщают, что нападающего задержали. Мотивы его действий пока неизвестны.

По информации The Sun, во время нападения в Ницце обезглавили женщину, а мужчине перерезали горло.

Читайте: Убийство учителя под Парижем: Франция высылает более 200 потенциальных экстремистов

Мэр Ниццы Кристин Эстрози сообщает, что двое из трех погибших убили внутри собора Парижской Богоматери.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже едет в кризисный штаб в Бово, созданный Министерством внутренних дел после нападения. Также на место прибудет премьер-министр.

Это уже не первый подобный случай во Франции. 16 октября в Париже боевик-исламист отрезал голову учителю истории. Свидетели убийства слышали, как он кричал Аллах Акбар.

Нападавшим оказался парень чеченской национальности, который родился в Москве в 2002 году.

Причиной теракта правоохранители называют показ карикатур на исламского пророка Мухаммеда в рамках курса гражданского образования, который проводил убитый 47-летний учитель истории.

Источник: Le Figaro

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка