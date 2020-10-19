Убийство учителя под Парижем: Франция высылает более 200 потенциальных экстремистов

Власти Франции намерены выслать из страны 231 потенциального экстремиста после убийства в учителя лицея.
Соответствующее поручение местным властям прислал глава французского МВД Жеральд Дарманен.
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180 человек, которых планируют выслать, находятся в заключении, остальных задержат в ближайшее время.
Убийство учителя под Парижем
Вечером 16 октября в пригороде Парижа возле школы обнаружили тело мужчины без головы.
После приезда полиции выяснилось, что нападающий остался на месте убийства. Правоохранители в ответ на угрозы ножом застрелили злоумышленника.
Свидетели убийства слышали, как убийца кричал Аллах Акбар. Жертвой террориста стал школьный учитель.
Источник: The Mercury News