Убийство учителя под Парижем: Франция высылает более 200 потенциальных экстремистов

Власти Франции намерены выслать из страны 231 потенциального экстремиста после убийства в учителя лицея.

Соответствующее поручение местным властям прислал глава французского МВД Жеральд Дарманен.

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180 человек, которых планируют выслать, находятся в заключении, остальных задержат в ближайшее время.

Убийство учителя под Парижем

Вечером 16 октября в пригороде Парижа возле школы обнаружили тело мужчины без головы.

После приезда полиции выяснилось, что нападающий остался на месте убийства. Правоохранители в ответ на угрозы ножом застрелили злоумышленника.

Свидетели убийства слышали, как убийца кричал Аллах Акбар. Жертвой террориста стал школьный учитель.

Источник: The Mercury News