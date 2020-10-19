PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Убийство учителя под Парижем: Франция высылает более 200 потенциальных экстремистов

Власти Франции намерены выслать из страны 231 потенциального экстремиста после убийства в учителя лицея.

Соответствующее поручение местным властям прислал глава французского МВД Жеральд Дарманен.

Читайте: Повесила собственного сына — в России будут судить учительницу

180 человек, которых планируют выслать, находятся в заключении, остальных задержат в ближайшее время.

Убийство учителя под Парижем

Вечером 16 октября в пригороде Парижа возле школы обнаружили тело мужчины без головы.

После приезда полиции выяснилось, что нападающий остался на месте убийства. Правоохранители в ответ на угрозы ножом застрелили злоумышленника.

Свидетели убийства слышали, как убийца кричал Аллах Акбар. Жертвой террориста стал школьный учитель.

Источник: The Mercury News

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка