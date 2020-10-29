PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Ніцці чоловік з ножем напав на людей – є загиблі і поранені

У Франції у місті Ніцца невідомий чоловік напав з ножем на людей. Відомо, що є троє загиблих і кілька поранених.

Мер міста вже повідомив, що вважає напад з ножем біля церкви терористичним актом. Місцеві ЗМІ повідомляють, що нападника затримали. Мотиви його дій поки невідомі.

За інформацією The Sun, під час нападу в Ніцці обезголовили жінку, а чоловіку перерізали горло.

Мер Ніцци повідомляє, що двох з трьох загиблих вбили всередині собору Богоматері.

Президент Франції Еммануель Макрон вже їде у кризовий штаб у Бово, створений Міністерством внутрішніх справ після нападу. Також на місце прибуде прем’єр-міністр.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка