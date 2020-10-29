У Франції у місті Ніцца невідомий чоловік напав з ножем на людей. Відомо, що є троє загиблих і кілька поранених.

Мер міста вже повідомив, що вважає напад з ножем біля церкви терористичним актом. Місцеві ЗМІ повідомляють, що нападника затримали. Мотиви його дій поки невідомі.

За інформацією The Sun, під час нападу в Ніцці обезголовили жінку, а чоловіку перерізали горло.

Мер Ніцци повідомляє, що двох з трьох загиблих вбили всередині собору Богоматері.

Президент Франції Еммануель Макрон вже їде у кризовий штаб у Бово, створений Міністерством внутрішніх справ після нападу. Також на місце прибуде прем’єр-міністр.