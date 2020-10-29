В Одессе пожарный сжигал элитные авто на заказ

В Одессе 29 октября пожарному-спасателю из Днепропетровщины сообщили о подозрении в поджоге трех элитных авто на заказ.
Пожарный вместе с сообщником действовали в период с декабря 2019 по апрель 2020.
Общая сумма убытков вследствие поджогов составляет более 1 млн гривен.
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Выяснилось, что еще двое сообщников пожарного, причастных к заказным поджогов автомобилей, уже находятся под стражей.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
ДТП в Одессе с участием известного ведущего
25 октября в Одессе остановили авто ведущего Владимира Гулы, который находился в состоянии сильного наркотического опьянения.
После многократных нарушений ПДД он устроил настоящую погоню от полиции, которая закончилась столкновением с деревом.
В разговоре с правоохранителями Гула признался, что принял амфетамин.
Источник: Одесская областная прокуратура