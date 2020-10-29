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Факты / Происшествия

В Одессе пожарный сжигал элитные авто на заказ

В Одессе 29 октября пожарному-спасателю из Днепропетровщины сообщили о подозрении в поджоге трех элитных авто на заказ.

Пожарный вместе с сообщником действовали в период с декабря 2019 по апрель 2020.

Общая сумма убытков вследствие поджогов составляет более 1 млн гривен.

  • В Одессе пожарный сжигал элитные авто на заказ
  • В Одессе пожарный сжигал элитные авто на заказ
  • В Одессе пожарный сжигал элитные авто на заказ
  • В Одессе пожарный сжигал элитные авто на заказ
  • В Одессе пожарный сжигал элитные авто на заказ
  • В Одессе пожарный сжигал элитные авто на заказ
  • В Одессе пожарный сжигал элитные авто на заказ
  • В Одессе пожарный сжигал элитные авто на заказ
  • В Одессе пожарный сжигал элитные авто на заказ
  • В Одессе пожарный сжигал элитные авто на заказ
В Одессе пожарный сжигал элитные авто на заказ / 5 фотографий

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Выяснилось, что еще двое сообщников пожарного, причастных к заказным поджогов автомобилей, уже находятся под стражей.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

ДТП в Одессе с участием известного ведущего

25 октября в Одессе остановили авто ведущего Владимира Гулы, который находился в состоянии сильного наркотического опьянения.

После многократных нарушений ПДД он устроил настоящую погоню от полиции, которая закончилась столкновением с деревом.

В разговоре с правоохранителями Гула признался, что принял амфетамин.

Источник: Одесская областная прокуратура

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