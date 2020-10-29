В Одесі пожежник спалював елітні авто на замовлення

В Одесі 29 жовтня пожежнику-рятувальнику із Дніпропетровщини повідомили про підозру у підпалі трьох елітних авто на замовлення.
Пожежник разом зі спільником діяли у період з грудня 2019 по квітень 2020.
Загальна сума збитків внаслідок підпалів складає понад 1 млн гривень.
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З’ясувалося, що ще двоє спільників пожежника, причетних до замовних підпалів автомобілів, вже перебувають під вартою.
Зловмиснику повідомили про підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
ДТП в Одесі за участю відомого ведучого
25 жовтня в Одесі зупинили авто ведучого Володимира Гули, який перебував у стані сильного наркотичного сп’яніння.
Після багаторазових порушень ПДР він влаштував справжню гонитву від поліції, яка закінчилася зіткненням з деревом.
У розмові з правоохоронцями Гула зізнався, що прийняв амфетамін.
Джерело: Одеська обласна прокуратура