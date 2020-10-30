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Факты / Происшествия

В Кривом Роге пьяный водитель сбил двух детей на пешеходном переходе

В Кривом Роге ДТП с участием нетрезвого водителя, который сбил двух подростков, попала на видео.

Дети переходили дорогу по пешеходному переходу: чтобы их пропустить, остановился троллейбус, а водитель Nissan Tiida, движущейся на соседней полосе — нет.

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Подростки попали в больницу с тяжелыми травмами, а мужчина за рулем автомобиля, как выяснилось, был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ДТП на Тернопольщине

В июле недалеко от Тернополя пьяный водитель сбил 8-летнего мальчика, после чего он упал в кому.

Как сообщали медики, у ребенка были повреждены все внутренние органы.

После ужасного инцидента водитель пытался скрыться, однако свидетели происшествия на велосипедах и мотоциклах бросились догонять злоумышленника.

Пока идет следствие горе-водителя отправили под стражу. Если его вину докажут, он может получить до восьми лет лишения свободы.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Dreamstime

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