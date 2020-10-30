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Факти / Надзвичайні події

У Кривому Розі п’яний водій збив двох дітей на пішохідному переході

У Кривому Розі ДТП за участі нетверезого водія, який збив двох підлітків, потрапила на відео.

Діти переходили дорогу пішохідним переходом: щоб їх пропустити, зупинився тролейбус, а водій Nissan Tiida, який рухався на сусідній смузі, — ні.

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Підлітки потрапили до лікарні з важкими травмами, а чоловік за кермом автівки, як з’ясувалося, був у стані сильного алкогольного сп’яніння.

ДТП на Тернопільщині

У липні недалеко від Тернополя п’яний водій збив 8-річного хлопчика, після чого він впав у кому.

Як повідомляли медики, у дитини було пошкоджено всі внутрішні органи.

Після жахливого інциденту водій намагався втекти, однак свідки події на велосипедах і мотоциклах кинулися наздоганяти зловмисника.

Поки триває слідство горе-водія відправили під варту. Якщо його провину доведуть, він може отримати до восьми років позбавлення волі.

Джерело: Патрульна поліція

Фото: Dreamstime

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