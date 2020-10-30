У Кривому Розі ДТП за участі нетверезого водія, який збив двох підлітків, потрапила на відео.
Діти переходили дорогу пішохідним переходом: щоб їх пропустити, зупинився тролейбус, а водій Nissan Tiida, який рухався на сусідній смузі, — ні.
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Підлітки потрапили до лікарні з важкими травмами, а чоловік за кермом автівки, як з’ясувалося, був у стані сильного алкогольного сп’яніння.
ДТП на Тернопільщині
У липні недалеко від Тернополя п’яний водій збив 8-річного хлопчика, після чого він впав у кому.
Як повідомляли медики, у дитини було пошкоджено всі внутрішні органи.
Після жахливого інциденту водій намагався втекти, однак свідки події на велосипедах і мотоциклах кинулися наздоганяти зловмисника.
Поки триває слідство горе-водія відправили під варту. Якщо його провину доведуть, він може отримати до восьми років позбавлення волі.