Неизвестный открыл стрельбу возде православной греческой церкви в Лионе.

По данным полиции, в результате атаки получил ранения православный священник. Врачи уже эвакуировали пострадавшего.

— Только что эвакуировали на носилках человека с огнестрельными ранениями, — сообщают очевидцы.

По их словам, всего было два выстрела. Злоумышленнику удалось скрыться.

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На месте стрельбы в Лионе работает полиция. Министерство внутренних дел Франции просит граждан обходить этот район.

Что происходит во Франции

16 октября возле Парижа 18-летний чеченец отрезал голову учителю, который, объясняя материал о свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Макрона объявил жесткую борьбу с экстремизмом. После этого в городе закрыли все мечети.

После этого во Франции начали возникать различные беспорядки.

Так, 29 октября террорист убил трех прихожан церкви Норт-Дам в центре Ниццы. Еще несколько человек ранены. Подобное нападение осуществили в городе Авиньон, где нападающий с криками Аллаху Акбар пытался напасть на прохожих, однако его застрелила полиция.