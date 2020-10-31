Невідомий відкрив стрілянину біля православної грецькій церкві в Ліоні.

За даними поліції, в результаті атаки отримав поранення православний священик. Лікарі вже евакуювали потерпілого.

– Щойно евакуювали на носилках людини з вогнепальними пораненнями, – повідомляють очевидці.

За їхніми словами, всього було два постріли. Зловмиснику вдалося втекти.

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На місці стрілянини в Ліоні працює поліція. Міністерство внутрішніх справ Франції просить громадян оминати цей район.

Що відбувається у Франції

16 жовтня поблизу Парижа 18-річний чеченець відрізав голову вчителеві, який, пояснюючи матеріал про свободу слова, показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Макрон оголосив жорстку боротьбу з екстремізмом. Після цього у місті закрили усі мечеті.

Після цього у Франції почали виникати різні заворушення.

Так, 29 жовтня терорист вбив трьох прихожан церкви Норт-Дам у центрі Ніцци. Ще кілька людей поранені. Подібний напад здійснили у місті Авіньйоні, де нападник із вигуками Аллаху Акбар намагався напасти на перехожих, однак його застрелила поліція.