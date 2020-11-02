В центре Вены неизвестный мужчина открыл стрельбу возле синагоги.

В результате инцидента как минимум семь человек погибли, много раненых, сообщает местное издание Krone.

ЧП произошло близ площади Шведенплатц, в настоящее время нам находятся наряды полиции.

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Полиция страны проводит спецоперацию на месте инцидента.

По информации Kurier, синагога не была целью атаки.

Теракт во Франции

31 октября неизвестный открыл стрельбу возле православной греческой церкви во французском Лионе.

По данным полиции, в результате атаки получил ранения православный священник. Врачи уже эвакуировали пострадавшего.

По их словам, всего было два выстрела. Злоумышленнику удалось скрыться.

Источник: Krone