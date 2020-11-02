Міністерство внутрішніх справ не виключає версію теракту у Відні.

Про це заявили у поліції пише місцеве видання Kurier.

Поліція оточила район і проводить операцію із затримання злочинців. Скільки їх було, невідомо, їх мотиви також поки неясні. Поліція не виключає версію теракту.

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Стрілянина у Відні

Стрілянину у Відні влаштував невідомий чоловік з автоматом. За даними ЗМІ, відкрив вогонь біля синагоги поблизу площі Шведенплатц.

В результаті інциденту як мінімум одна людина отримала поранення.

Пізніше стало відомо, що поранених кілька, а нападник підірвав себе.

Джерело: Kurier