Міністерство внутрішніх справ не виключає версію теракту у Відні.
Про це заявили у поліції пише місцеве видання Kurier.
Поліція оточила район і проводить операцію із затримання злочинців. Скільки їх було, невідомо, їх мотиви також поки неясні. Поліція не виключає версію теракту.
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Стрілянина у Відні
Стрілянину у Відні влаштував невідомий чоловік з автоматом. За даними ЗМІ, відкрив вогонь біля синагоги поблизу площі Шведенплатц.
В результаті інциденту як мінімум одна людина отримала поранення.
Пізніше стало відомо, що поранених кілька, а нападник підірвав себе.
Джерело: Kurier