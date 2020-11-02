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Факти / Надзвичайні події

Під час стрілянини у Відні вбито семеро людей – Kurier

Австрійські ЗМІ повідомляють про сімох загиблих у результаті стрілянини у Відні.

Серед загиблих поліцейський, чотири людини отримали важкі поранення, пише газета Kurier.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що паралельно зі стріляниною в центрі Відня злочинці взяли в заручники відвідувачів ресторану в іншому районі.

Район, де почалась стрілянина

У МВС Австрії заявили, що напади у Відні влаштували кілька терористів. Там попросили жителів міста не виходити на вулиці.

Стрілянина у Відні – кількість постраждалих

Стрілянина у Відні

Невідомі влаштували стрілянину у Відні неподалік синагоги, що на площі Шведенплатц.

Район події оточений поліцією, яка оголосила про проведення масштабної спецоперації.

За даними ЗМІ, один з тих, хто стріляв підірвався на поясі з вибухівкою.

Джерело: Kurier

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