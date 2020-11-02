Стрілянина у Відні – кількість постраждалих

Австрійські ЗМІ повідомляють про сімох загиблих у результаті стрілянини у Відні.
Серед загиблих поліцейський, чотири людини отримали важкі поранення, пише газета Kurier.
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Місцеві ЗМІ повідомляють, що паралельно зі стріляниною в центрі Відня злочинці взяли в заручники відвідувачів ресторану в іншому районі.
Район, де почалась стрілянина
У МВС Австрії заявили, що напади у Відні влаштували кілька терористів. Там попросили жителів міста не виходити на вулиці.
Стрілянина у Відні
Невідомі влаштували стрілянину у Відні неподалік синагоги, що на площі Шведенплатц.
Район події оточений поліцією, яка оголосила про проведення масштабної спецоперації.
За даними ЗМІ, один з тих, хто стріляв підірвався на поясі з вибухівкою.
Джерело: Kurier