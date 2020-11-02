У центрі Відня невідомий чоловік відкрив стрілянину біля синагоги.
У результаті інциденту як мінімум сім людей загинуло, багато поранених, повідомляє місцеве видання Krone.
Надзвичайна подія сталася поблизу площі Шведенплатц, в даний час нам знаходяться наряди поліції.
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Поліція країни проводить спецоперацію на місці інциденту.
За інформацією Kurier, синагога не була метою атаки.
Теракт у Франції
31 жовтня невідомий відкрив стрілянину біля православної грецької церкви у французькому Ліоні.
За даними поліції, в результаті атаки отримав поранення православний священик. Лікарі вже евакуювали потерпілого.
За їх словами, всього було два постріли. Зловмиснику вдалося втекти.
Джерело: Krone