У центрі Відня невідомий чоловік відкрив стрілянину біля синагоги.

У результаті інциденту як мінімум сім людей загинуло, багато поранених, повідомляє місцеве видання Krone.

Надзвичайна подія сталася поблизу площі Шведенплатц, в даний час нам знаходяться наряди поліції.

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Поліція країни проводить спецоперацію на місці інциденту.

За інформацією Kurier, синагога не була метою атаки.

Теракт у Франції

31 жовтня невідомий відкрив стрілянину біля православної грецької церкви у французькому Ліоні.

За даними поліції, в результаті атаки отримав поранення православний священик. Лікарі вже евакуювали потерпілого.

За їх словами, всього було два постріли. Зловмиснику вдалося втекти.

Джерело: Krone