PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Одессе загорелась квартира на 25 этаже, людей пришлось спасать

В Одессе вечером 1 ноября спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в квартире в жилом комплексе Альтаир, который вспыхнул на 25-м этаже.

Шестерых жителей дома пришлось спасать, потому что люди не могли самостоятельно покинуть квартиры из-за сильного задымления.

Погибших и пострадавших при пожаре на ул. Люстдорфская дорога нет.

Огонь уничтожил имущество в квартире, которые загорелась, предварительно из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроплиты.

Читайте: В Одессе пожарный сжигал элитные авто на заказ

  • В Одессе загорелась квартира на 25 этаже, людей пришлось спасать
  • В Одессе загорелась квартира на 25 этаже, людей пришлось спасать
  • В Одессе загорелась квартира на 25 этаже, людей пришлось спасать
  • В Одессе загорелась квартира на 25 этаже, людей пришлось спасать
  • В Одессе загорелась квартира на 25 этаже, людей пришлось спасать
  • В Одессе загорелась квартира на 25 этаже, людей пришлось спасать
  • В Одессе загорелась квартира на 25 этаже, людей пришлось спасать
  • В Одессе загорелась квартира на 25 этаже, людей пришлось спасать
В Одессе загорелась квартира на 25 этаже, людей пришлось спасать / 4 фотографии

В Киеве горела многоэтажка

В Киеве ночью 27 октября из-за пожара в 12-этажном жилом доме на ул. Дегтяревской эвакуировали 20 жителей, в том числе, восемь детей.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Источник: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка