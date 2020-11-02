В Одессе вечером 1 ноября спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в квартире в жилом комплексе Альтаир, который вспыхнул на 25-м этаже.

Шестерых жителей дома пришлось спасать, потому что люди не могли самостоятельно покинуть квартиры из-за сильного задымления.

Погибших и пострадавших при пожаре на ул. Люстдорфская дорога нет.

Огонь уничтожил имущество в квартире, которые загорелась, предварительно из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроплиты.

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В Одессе загорелась квартира на 25 этаже, людей пришлось спасать / 4 фотографии

В Киеве горела многоэтажка

В Киеве ночью 27 октября из-за пожара в 12-этажном жилом доме на ул. Дегтяревской эвакуировали 20 жителей, в том числе, восемь детей.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.