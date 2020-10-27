В Киеве ночью 27 октября около 01.00 произошел пожар в жилом доме. Работники ГСЧС эвакуировали 20 жителей, из них восемь детей.

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, к ним поступило сообщение о пожаре на ул. Дегтяревской, 16-Б в Шевченковском районе.

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В 12-этажном жилом доме, в одной из квартир, на последнем этаже, возникло возгорание. Огнем охватило 30 кв. м и балкон. Пожарные сразу же начали эвакуацию людей и тушение пожара.

В 01.38 пожар спасателям удалось локализовать, а в 2.01 — ликвидировать.

Во время тушения пожара, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Огонь уничтожил мебель, домашние вещи, закопчены стены и потолок квартиры. Причина пожара еще выясняется.











В Киеве произошел пожар в многоэтажке: 20 человек эвакуированы, погиб мужчина / 3 фотографии

Пожары в многоэтажных домах

9 октября в Харькове горел многоквартирный дом на улице Чеботарская, 49. Огонь возник на последнем, четвертом этаже, и за считанные минуты перекинулся на чердак.

Во время эвакуации было спасено 17 человек, один человек погиб.