В Одесі ввечері 1 листопада рятувальники ДСНС ліквідували пожежу в квартирі в житловому комплексі Альтаїр, яка спалахнула на 25-му поверсі.

Шістьох мешканців будинку довелося рятувати, бо люди не могли самостійно залишити квартири через сильне задимлення.

Загиблих та постраждалих під час пожежі на вул. Люстдорфська дорога немає.

Вогонь знищив майно у квартирі, які загорілася, попередньо через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроплити.

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В Одесі спалахнула квартира на 25 поверсі, людей довелося рятувати / 4 фотографии

У Києві горіла багатоповерхівка

У Києві вночі 27 жовтня через пожежу в 12-поверховому житловому будинку на вул. Дегтярівській евакуювали 20 мешканців, зокрема, вісьмох дітей.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.