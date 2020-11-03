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Факты / Происшествия

ГБР и СБУ проводят обыски на таможне — причина

3 ноября проводятся обыски во всех территориальных органах и центральном аппарате Государственной таможенной службы Украины.

Основание — постановление Печерского райсуда Киева относительно возможного злоупотребления служебным положением отдельными работниками таможенных и налоговых органов в 2019-2020 годах.

Следственные действия проводятся сотрудниками Государственного бюро расследования и СБУ.

По решению суда, они должны изъять материалы и документы.

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‼️ Сьогодні відбуваються обшуки співробітниками ДБР та СБУ в територіальних органах та Центральному апараті Державної…

Опубликовано Державна митна служба України Вторник, 3 ноября 2020 г.

В то же время территориальные органы таможни работают в штатном режиме.

Контрабанда на таможне

В сентябре 2020 года СБУ начала 47 досудебных расследований о коррупции на таможенной границе, обнаружив нарушений на 204 млн грн.

В этом деле подозрение объявлено 53 лицам.

Среди предметов контрабанды — оружие, запрещенные вещества, культурные ценности, древесина и т. п.

Источник: ГМС

Фото: Dreamstime

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