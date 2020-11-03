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Факти / Надзвичайні події

ДБР і СБУ проводять обшуки на митниці – причина

3 листопада проводяться обшуки в усіх територіальних органах та центральному апараті Державної митної служби України.

Підстава – ухвала Печерського райсуду Києва щодо можливого зловживання службовим становищем окремими працівниками митних та податкових органів у 2019-2020 роках.

Слідчі дії проводяться співробітниками Державного бюро розслідування та СБУ.

За рішенням суду, вони мають вилучити матеріали та документи.

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‼️ Сьогодні відбуваються обшуки співробітниками ДБР та СБУ в територіальних органах та Центральному апараті Державної…

Опубликовано Державна митна служба України Вторник, 3 ноября 2020 г.

Водночас територіальні органи митниці працюють у штатному режимі.

Контрабанда на митниці

У вересні 2020 року СБУ розпочала 47 досудових розслідувань щодо корупції на митному кордоні, виявивши порушень на 204 млн грн.

У цій справі підозру оголошено 53 особам.

Серед предметів контрабанди – зброя, заборонені речовини, культурні цінності, деревина тощо.

Джерело: ДМС

Фото: Dreamstime

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