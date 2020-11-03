3 листопада проводяться обшуки в усіх територіальних органах та центральному апараті Державної митної служби України.
Підстава – ухвала Печерського райсуду Києва щодо можливого зловживання службовим становищем окремими працівниками митних та податкових органів у 2019-2020 роках.
Слідчі дії проводяться співробітниками Державного бюро розслідування та СБУ.
За рішенням суду, вони мають вилучити матеріали та документи.
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‼️ Сьогодні відбуваються обшуки співробітниками ДБР та СБУ в територіальних органах та Центральному апараті Державної…
Опубликовано Державна митна служба України Вторник, 3 ноября 2020 г.
Водночас територіальні органи митниці працюють у штатному режимі.
Контрабанда на митниці
У вересні 2020 року СБУ розпочала 47 досудових розслідувань щодо корупції на митному кордоні, виявивши порушень на 204 млн грн.
У цій справі підозру оголошено 53 особам.
Серед предметів контрабанди – зброя, заборонені речовини, культурні цінності, деревина тощо.