Павел Рябикин возглавил таможню — что известно

Кабинет Министров назначил главой Государственной таможенной службы генерального директора Международного аэропорта Борисполь Павла Рябикина.

55-летний украинский менеджер, политик и дипломат в марте 2017 года был назначен генеральным директором государственного предприятия Международный аэропорт Борисполь. По основному месту работы в 2019 году задекларировал почти 5 млн грн заработка.

До этого успел поработать народным депутатом трех созывов, а в Киевской горгосадминистрации занимался вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.

С июля 2009 года по апрель 2010 года работал Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Королевстве Дания.

Ротация на таможне

Это уже пятая попытка правительства продолжить реформу таможни после увольнения Максим Нефедова, согласованного в конце апреля 2020 года.

Первым после Нефедова заняться реформированием попытался Игорь Муратов, но в конце августа его также уволили, заменив Андреем Павловским. Однако буквально недавно на эту должность назначили Евгения Ентиса, который уже сегодня потерял полномочия исполняющего обязанности.

Источнк: Алексей Гончаренко