ДТП в Полтавской области — погиб прокурор Александр Вольченко

На автодороге Кролевец-Сумы-Пирятин произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, в которой погибла семья прокурора Сумской областной прокуратуры Александра Вольченко.

Автомобиль Lexus под управлением 30-летнего прокурора, столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом КRONE 36-летнего жителя Донецкой области.

Читайте: Бежал от полиции — в Польше в аварии погиб украинец











На Полтавщине в ДТП погиб прокурор с семьей / 3 фотографии

В ДТП погибла 29-летняя жена Вольченко и их 3-летняя дочь. Водитель автомобиля DAF доставлен в местную больницу.

Открыто уголовное производство по части Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Прокурор устроил ДТП

В Черниговской области один из местных прокуроров попал в ДТП, в котором погибло два человека.

Утром 2 ноября у поселка марта руководитель одной из прокуратур выехал на автомобиле Acura на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом.

Источник: Прокуратура Сумской области

Фото: Отдел коммуникации полиции Полтавской области