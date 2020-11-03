PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Полтавщине в ДТП погиб прокурор с семьей

На автодороге Кролевец-Сумы-Пирятин произошло ДТП с участием легковушки и грузовика, в которой погибла семья прокурора Сумской областной прокуратуры Александра Вольченко.

Автомобиль Lexus под управлением 30-летнего прокурора, столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом КRONE 36-летнего жителя Донецкой области.

Читайте: Бежал от полиции — в Польше в аварии погиб украинец

  • ДТП в Полтавской области — погиб прокурор Александр Вольченко
  • ДТП в Полтавской области — погиб прокурор Александр Вольченко
  • ДТП в Полтавской области — погиб прокурор Александр Вольченко
  • ДТП в Полтавской области — погиб прокурор Александр Вольченко
  • ДТП в Полтавской области — погиб прокурор Александр Вольченко
  • ДТП в Полтавской области — погиб прокурор Александр Вольченко
На Полтавщине в ДТП погиб прокурор с семьей / 3 фотографии

В ДТП погибла 29-летняя жена Вольченко и их 3-летняя дочь. Водитель автомобиля DAF доставлен в местную больницу.

Открыто уголовное производство по части Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Прокурор устроил ДТП

В Черниговской области один из местных прокуроров попал в ДТП, в котором погибло два человека.

Утром 2 ноября у поселка марта руководитель одной из прокуратур выехал на автомобиле Acura на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом.

Источник: Прокуратура Сумской области

Фото: Отдел коммуникации полиции Полтавской области

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка