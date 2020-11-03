На западе Польши в ДТП погиб 30-летний гражданин Украины. Мужчина пытался скрыться от полиции и спровоцировал ДТП.

Он на автомобиле Fiat Seicento не остановился по требованию полиции и проигнорировал световые и звуковые сигналы полицейского автомобиля и резко ускорил движение.

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— Скоро он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, который ехал по своей полосе. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 30-летний украинец умер, — рассказали в полиции.

Другой участник ДТП — водитель автомобиля Renault — не пострадал.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, а также выясняют, почему мужчина не остановился по требованию полиции.

ДТП в Польше

В польском поселке Старый Нацпольськ, произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Двое из них — граждане Украины в возрасте 43 и 48 лет.

Авария произошла после 18.00 30 октября на автодороге национального значения №50 в 80 км от Варшавы.