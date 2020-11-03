PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Полтавщині у ДТП загинув прокурор із сім’єю

На автодорозі Кролевець-Суми-Пирятин сталася ДТП за участі легковика і вантажівки, у якій загинула родина прокурора Сумської обласної прокуратури Олександра Вольченка.

Автомобіль Lexus, під керуванням 30-річного прокурора, зіткнувся з автомобілем DAF з напівпричепом КRONE 36-річного мешканця Донецької області.

Читайте: Тікав від поліції – у Польщі в аварії загинув українець

  • ДТП у Полтавській області – загинув прокурор Олександр Вольченко
  • ДТП у Полтавській області – загинув прокурор Олександр Вольченко
  • ДТП у Полтавській області – загинув прокурор Олександр Вольченко
  • ДТП у Полтавській області – загинув прокурор Олександр Вольченко
  • ДТП у Полтавській області – загинув прокурор Олександр Вольченко
  • ДТП у Полтавській області – загинув прокурор Олександр Вольченко
На Полтавщині у ДТП загинув прокурор із сім’єю / 3 фотографии

У ДТП загинула 29-річна дружина Вольченка та їх 3-річна донька. Водій автомобіля DAF доставлений до місцевої лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за частиною Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП.

Прокурор влаштував ДТП

У Чернігівській області один з місцевих прокурорів потрапив у ДТП, в якому загинуло двоє людей.

Вранці 2 листопада біля селища Березна керівник однієї з прокуратур виїхав на автомобілі Acura на зустрічну смугу і зіткнувся з ВАЗом.

Джерело: Прокуратура Сумської області

Фото: Відділ комунікації поліції Полтавської області

 

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх