ДТП у Полтавській області – загинув прокурор Олександр Вольченко

На автодорозі Кролевець-Суми-Пирятин сталася ДТП за участі легковика і вантажівки, у якій загинула родина прокурора Сумської обласної прокуратури Олександра Вольченка.

Автомобіль Lexus, під керуванням 30-річного прокурора, зіткнувся з автомобілем DAF з напівпричепом КRONE 36-річного мешканця Донецької області.

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На Полтавщині у ДТП загинув прокурор із сім’єю / 3 фотографии

У ДТП загинула 29-річна дружина Вольченка та їх 3-річна донька. Водій автомобіля DAF доставлений до місцевої лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за частиною Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП.

Прокурор влаштував ДТП

У Чернігівській області один з місцевих прокурорів потрапив у ДТП, в якому загинуло двоє людей.

Вранці 2 листопада біля селища Березна керівник однієї з прокуратур виїхав на автомобілі Acura на зустрічну смугу і зіткнувся з ВАЗом.

Джерело: Прокуратура Сумської області

Фото: Відділ комунікації поліції Полтавської області