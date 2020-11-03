Должностных лиц Апелляционного суда будут судить за выдачу премий

Бывших работников Апелляционного суда Киевской области будут судить за то, что они выдавали премии без причины. Подозреваемые раздали работникам этого же суда более миллиона гривен.

Судить будут бывшего руководителя аппарата Апелляционного суда Киевской области и бывшего начальника отдела планирования, финансирования и отчетности Апелляционного суда Киевской области.

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Экс-чиновники суда дважды выдавали приказы о премировании работников учреждения в сумме 1 077 600 грн. Это подтвердила судебная экономическая экспертиза.







Выдали премий на 1 млн грн: в Киеве будут судить экс-чиновников Апелляционного суда / 2 фотографии

Их будут судить по ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах).

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

За получение взятки в размере $ 2,5 тыс. одесскому судье дали 7 лет тюрьмы

Одесский судья Малиновского суда Анатолий Целуха сядет в тюрьму на семь лет. Во время работы он получил взятку в размере $2,5 тыс. За принятие решения в интересах третьего лица с использованием служебного положения.

Высший антикоррупционный суд признал Целуха виновным и лишил его права занимать должность судьи и любые должности в правоохранительных органах на три года с конфискацией всего его имущества.

Фото: СБУ