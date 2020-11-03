Посадовців Апеляційного суду судитимуть за видачу премій

Колишніх працівників Апеляційного суду Київської області судитимуть за те, що вони видавали премії без причини. Підозрювані роздали працівникам цього ж суду більше мільйона гривень.

Судитимуть колишнього керівника апарату Апеляційного суду Київської області та колишнього начальника відділу планування, фінансування та звітності Апеляційного суду Київської області.

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Екс-посадовці суду двічі видавали накази про преміювання працівників установи у сумі 1 077 600 гривень. Це підтвердила судова економічна експертиза.







Видали премій на 1 млн грн: у Києві судитимуть екс-посадовців Апеляційного суду / 2 фотографии

Їх судитимуть за ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах).

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

За отримання хабаря у розмірі $2,5 тис. одеському судді дали 7 років в’язниці

Одеський суддя Малиновського суду Анатолій Целуха сяде у в’язницю на сім років. Під час роботи він отримав хабар у розмірі $2,5 тис. за ухвалення рішення в інтересах третьої особи з використанням службового становища.

Вищий антикорупційний суд визнав Целуха винним та позбавив його права обіймати посаду судді та будь-які посади в правоохоронних органах на три роки з конфіскацією всього його майна.

Фото: СБУ