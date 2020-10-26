Бійці Служби безпеки України затримали бойовика так званої ЛНР, який перебував у загальнодержавному розшуку.

Чоловіка затримали у Новоайдарському районі Луганської області.

Він доєднався до незаконних формувань у 2014 році, з того часу воював проти українських військових.

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Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Нині він перебуває під вартою

Допомагали бойовикам

У Донецькій області СБУ викрила співробітників сервісних центрів, які займалися легалізацією бойовиків так званої ДНР.

Вони оформлювали їм закордонні паспорти українського зразка. Під час обшуків працівники служби вилучили техніку та папери.

Вони відкрили провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.