Одесский судья Малиновского суда Анатолий Целуха сядет в тюрьму на 7 лет, потому что получил взятку в размере $2,5 тыс. за принятие решения в интересах третьего лица с использованием служебного положения

Высший антикоррупционный суд признал Целуха виновным и лишил его права занимать должность судьи и любые должности в правоохранительных органах на три года с конфискацией всего его имущества.

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Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Подкуп главы Фонда госимущества

В начале июля следователи НАБУ и САП разоблачили вторую попытку подкупа председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

За назначение “своих” глав двух государственных Сенниченко обещали $800 тыс.

Первая попытка подкупа председателя ФГИ состоялась еще в январе 2020 года.

Тогда детективы НАБУ задержали трех человек за попытку дать взятку в размере $5 млн.

Источник: ВАКС