В насаленому пункте Старый Нацпольськ, что северо-западнее Варшавы, произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Двое из них — граждане Украины в возрасте 43 и 48 лет.

Авария произошла после 18.00 30 октября на автодороге национального значения №50 в 80 км от Варшавы.