В Великом Новгороде (Россия) пассажирский автобус врезался в здание Новгородского государственного университет.
В автобусе пребывали 26 пассажиров.
Читайте: Боялась, что накажут: в РФ школьница родила ребенка и спрятала в морозилке
В результате ДТП погибла водитель-женщина и еще один человек. 10 пассажиров получили травмы, один из них находится в тяжом состоянии.
На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.
ДТП под Варшавой
В насаленому пункте Старый Нацпольськ, что северо-западнее Варшавы, произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Двое из них — граждане Украины в возрасте 43 и 48 лет.
Авария произошла после 18.00 30 октября на автодороге национального значения №50 в 80 км от Варшавы.