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Факты / Происшествия

Смертельное ДТП в Новгороде: автобус врезался в здание университета

В Великом Новгороде (Россия) пассажирский автобус врезался в здание Новгородского государственного университет.

В автобусе пребывали 26 пассажиров.

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В результате ДТП погибла водитель-женщина и еще один человек. 10 пассажиров получили травмы, один из них находится в тяжом состоянии.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

ДТП под Варшавой

В насаленому пункте Старый Нацпольськ, что северо-западнее Варшавы, произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Двое из них — граждане Украины в возрасте 43 и 48 лет.

Авария произошла после 18.00 30 октября на автодороге национального значения №50 в 80 км от Варшавы.

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