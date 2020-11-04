У насаленому пункті Старий Нацпольськ, що на північний захід від Варшави, сталася ДТП, у якій загинуло чотири людини. Двоє з них – громадяни України віком 43 та 48 років.

Аварія сталася після 18 вечора 30 жовтня на автошляху національного значення №50 за 80 км від Варшави.