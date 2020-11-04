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Факти / Надзвичайні події

Смертельна ДТП у Новгороді: автобус врізався в будівлю університету

У Великому Новгороді (Росія) пасажирський автобус врізався в будівлю Новгородського державного університету.

В автобусі перебували 26 пасажирів.

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В результаті ДТП загинула водій-жінка та ще одна людина. 10 осіб отримали травми, один з пасажирів перебуває в тяжом стані.

На місці аварії працюють співробітники екстрених служб.

ДТП під Варшавою

У насаленому пункті Старий Нацпольськ, що на північний захід від Варшави, сталася ДТП, у якій загинуло чотири людини. Двоє з них – громадяни України віком 43 та 48 років.

Аварія сталася після 18 вечора 30 жовтня на автошляху національного значення №50 за 80 км від Варшави.

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