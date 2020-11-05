На Черкасчине три человека умерли в огне собственного дома

В Черкасской области в частном жилом доме в селе Вязовок из-за пожара погибли три человека.

Среди погибших был 4-летний ребенок.

Спасатели ликвидировали возгорание. Огнем уничтожена кровля, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 30 кв.м.

К тушению привлекалось семь человек и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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27 октября в Одесской области загорелась электрощитовая в многоэтажном доме. К счастью, во время ликвидации пожара никто не пострадал, работники ГСЧС спасли трех жителей дома.

Они эвакуировали одного ребенка и два взрослых человека.