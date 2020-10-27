Спасатели вынесли младенца на руках: на Одесчине в доме загорелась электрощитовая

В Одесской области утром в многоэтажном доме задымилась электрощитовая.

Об этом сообщили спасатели ГСЧС после ликвидации пожара.

— В Службу спасения поступило сообщение о задымлении на 8 этаже 9-ти этажного дома в пгт. Сергеевка на ул. Гагарина, 18, что в Белгород-Днестровском районе.

Во время ликвидации пожара, работники ГСЧС спасли 3 жителей дома, из них 1 ребенок и эвакуировали 2 человека.

Пожар локализовали в 7.37 и ликвидировали в 7.55 на площади 1,5 м². Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекали 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

Пожар в Киеве

В Киеве ночью произошел пожар в жилом доме. Работники ГСЧС эвакуировали 20 жителей, из них восемь детей.

В 12-этажном жилом доме, в одной из квартир на последнем этаже, произошло возгорание. Огнем охватило 30 кв. м и балкон. Пожарные сразу же начали эвакуацию людей и тушение пожара.