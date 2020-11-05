На Черкащині троє людей померли у вогні власного будинку

На Черкащині у приватному житловому будинку в селі В’язівок через пожежу загинули три людини.
Серед загиблих була 4-річна дитина.
Рятувальники ліквідували загоряння. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м.
До гасіння залучалось сім осіб та дві одиниці техніки. Причина пожежі встановлюється.
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27 жовтня в Одеській області загорілася електрощитова у багатоповерховому будинку. На щастя, під час ліквідації пожежі ніхто не постраждав, працівники ДСНС врятували трьох мешканців будинку.
Вони евакуювали одну дитину та двох дорослих людей.