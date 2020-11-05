ДТП на трассе Киев-Одесса — подробности

На трассе Киев-Одесса перевернулся рейсовый автобус. ДТП произошло в 90 км от Одессы.
Сейчас на место происшествия подъехали спасатели и несколько скорых. Полицейских пока нет. Возле места аварии выстроились фуры.
На месте ДТП стоит развернута фура. Возможно, автобус столкнулся с ней. Информации о пострадавших пока нет.
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Очевидцы публикуют видео с места ДТП на трассе Киев-Одесса.
ДТП в Харькове
В Харькове неустановленный автомобиль на скорости задел 5-летнюю девочку, которая с матерью переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
ДТП произошло на проспекте Героев Сталинграда. Ребенка с незначительными ушибами доставили в больницу.
Фото: Одесса INFO