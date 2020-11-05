ДТП на трассе Киев-Одесса — подробности

На трассе Киев-Одесса перевернулся рейсовый автобус. ДТП произошло в 90 км от Одессы.

Сейчас на место происшествия подъехали спасатели и несколько скорых. Полицейских пока нет. Возле места аварии выстроились фуры.

На месте ДТП стоит развернута фура. Возможно, автобус столкнулся с ней. Информации о пострадавших пока нет.

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Очевидцы публикуют видео с места ДТП на трассе Киев-Одесса.

ДТП в Харькове

В Харькове неустановленный автомобиль на скорости задел 5-летнюю девочку, которая с матерью переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

ДТП произошло на проспекте Героев Сталинграда. Ребенка с незначительными ушибами доставили в больницу.

Фото: Одесса INFO