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Факты / Происшествия

В Харькове авто травмировало 5-летнего ребенка и скрылось с места ДТП

В Харькове неустановленный автомобиль на скорости задел 5-летнюю девочку, которая с матерью переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

ДТП произошло на проспекте Героев Сталинграда. Ребенка с незначительными ушибами доставили в больницу.

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Полиция разыскивает водителя траспортного средства.

Прокурор погиб в ДТП

В Полтавской области в результате автомобильной аварии погибла семья прокурора. Глава Сумской областной прокуратуры Александр Вольченко находился в салоне авто вместе с женой и дочерью.

Автомобиль Lexus, которым он руководил, столкнулся с грузовиком 36-летнего донетчанина.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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