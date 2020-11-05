ДТП на трасі Київ-Одеса – подробиці

На трасі Київ-Одеса перекинувся рейсовий автобус. ДТП сталося за 90 км від Одеси.

Зараз на місце події під’їхали рятувальники і кілька швидких. Поліцейських поки немає. Біля місця аварії вишикувалися фури.

На місці ДТП стоїть розвернута фура. Можливо, автобус зіткнувся з нею. Інформації про постраждалих поки немає.

Читайте: Смертельна ДТП у Новгороді: автобус врізався в будівлю університету

Очевидці публікують відео з місця ДТП на трасі Київ-Одеса.

ДТП у Харкові

У Харкові невстановлений автомобіль на швидкості зачепив 5-річну дівчинку, яка з матір’ю переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

ДТП сталося на проспекті Героїв Сталінграду. Дитину із незначними забоями доставили до лікарні.

Фото: Одеса INFO