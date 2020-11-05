ДТП на трасі Київ-Одеса – подробиці

На трасі Київ-Одеса перекинувся рейсовий автобус. ДТП сталося за 90 км від Одеси.
Зараз на місце події під’їхали рятувальники і кілька швидких. Поліцейських поки немає. Біля місця аварії вишикувалися фури.
На місці ДТП стоїть розвернута фура. Можливо, автобус зіткнувся з нею. Інформації про постраждалих поки немає.
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Очевидці публікують відео з місця ДТП на трасі Київ-Одеса.
ДТП у Харкові
У Харкові невстановлений автомобіль на швидкості зачепив 5-річну дівчинку, яка з матір’ю переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.
ДТП сталося на проспекті Героїв Сталінграду. Дитину із незначними забоями доставили до лікарні.
Фото: Одеса INFO