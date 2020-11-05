Біля перукарні у центрі Кременчука сталося вбивство. Двоє незнайомих чоловіків просто не поділили тротуар. Один із них ненароком задів плечем іншого і отримав у відповідь удар ножем у серце.

Потерпілого привезли до реанімації, проте врятувати його не вдалося.

Нападника бачили товариш та подруга загиблого. Вони описали його, і поліцейські затримали вбивцю вдома вже за кілька годин.

Батько підозрюваного розповів, що син має психічне захворювання і лише уривками пам’ятає ту сутичку.

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За його словами, подруга загиблого нібито попросила у нього цигарку, і син, перелякавшись, чим може закінчитися така історія, дістав ніж.

Наступні два місяці чоловік проведе в слідчому ізоляторі. Йому загрожує щонайменше сім років, якщо визнають осудним.

Різанина у Києві

У вересні в Києві в орендованій квартирі між цивільним подружжям виник конфлікт, під час якого жінка вдарила ножем у груди свого чоловіка.

Їй загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.