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Факты / Происшествия

Грозит 15 лет: в Киеве женщина в порыве гнева вонзила мужу в грудь нож

В Киеве в арендованной квартире между гражданскими супругами возник конфликт, во время которого женщина ударила ножом в грудь своего мужа.

37-летнего пострадавший с проникающим ранением грудной клетки был госпитализирован в больничное учреждение, а правонарушительницу задержали.

Грозит 15 лет: в Киеве женщина в порыве гнева вонзила мужу в грудь нож

Следователи изъяли из квартиры вещественное доказательство — нож, который направлен на проведение экспертного исследования. 38-летнюю женщину задержали за покушение на умышленное убийство.

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Грозит 15 лет: в Киеве женщина в порыве гнева вонзила мужу в грудь нож

Ей грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Неизвестный напал с ножом на пограничника

На Львовщине в пункте пропуска Краковец мужчина совершил нападение на пограничника.

Работники Государственной пограничной службы остановили неизвестного мужчину.

На вопрос о наличии документов, удостоверяющих личность и цели пребывания вблизи границы мужчина достал нож и набросился на одного из работников Госпогранслужбы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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